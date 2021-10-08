"Суть цього поєдинку полягає в тому, що нам необхідно перемагати. Від цього потрібно відштовхуватися, розуміючи, як ми побудуємо гру. Фінам квапитися нікуди не потрібно. Попереду у них виїзд до Казахстану, де, я так розумію, вони сподіваються взяти три очки. Якщо так і станеться, а з нами не програють, то у Фінляндії будуть дуже хороші шанси, щоб посісти другу сходинку у групі кваліфікації до чемпіонату світу.

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Чесно кажучи, думаю, що буде агресивна гра з боку збірної України. Фіни навпаки шукатимуть шанси на контратаках і гратимуть "від печі". У нас є певні проблеми. Не буде Зінченка та Маліновського – персонажів, які стали ключовими в збірній. Не буде Буяльського, який демонструє непогану форму в Динамо (хоча й був спад після травми). Надія в середині поля на Шапаренка, що він зможе зв’язати гру.

На флангах повинно бути багато агресії. Сумніваюся, що тренерський штаб відійде від своєї тактики з трьома центральними захисниками. Склад спрогнозувати нескладно. Думаю, що в воротах буде Пятов. Андрій – важлива фігура, капітан команди та має стабільну ігрову практику в клубі. В центрі захисту зіграють Матвієнко, Забарний і Кривцов. Здатність останнього зіграти на "другому поверсі" буде важливим фактором у протистоянні з фінами. Крайніми латерями будуть Соболь і Тимчик. Не думаю, що поставлять Караваєва. У центрі новачків не буде – вийдуть Шапаренко та Степаненко або Сидорчук. На флангах – Зубков і Ярмоленко, а на вістрі діятиме Яремчук. Бойовий склад. З тих виконавців, хто приїхав, – оптимальний вибір. Сподіваюся на агресивну гру від українців, тому прогнозую, що команда Олександра Петракова виграє у Фінляндії", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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