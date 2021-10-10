"Якщо відштовхуватися від тієї кадрової обойми, що була в розпорядженні Олександра Петракова, то наші півзахисники зіграли впевнено, особливо в опорній зоні. Уміло накривали суперників, досить чітко грали у відборі. І це передусім їхня заслуга, що українська збірна видала відмінний перший тайм, добившись переваги в рахунку.

Маркевич задоволений виступом збірної України в Гельсінкі

Я не можу сказати, що після перерви наші стали грати гірше, або, що Олександр Петраков дав установку відійти назад і, перш за все, подбати про надійність тилу. Найімовірніше, просто фіни додали в активності та й українцям важливо було утримати переможний рахунок. Тому і не було в нашому арсеналі більше масованих атак. Але, з іншого боку, якби не напівмоменти у бомбардира господарів Теему Пуккі, то у них не було шансів врятуватися від поразки. Так що все справедливо.

Перемога в Гельсінкі підвищила шанси української збірної на завоювання другого місця в групі, однак розслаблятися не варто: 12 жовтня у Львові потрібно обов'язково перемагати головного конкурента – футболістів Боснії і Герцеговини", – розповів ветеран у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

"На полі була одна команда майбутнього". Фінські ЗМІ вражені Україною – отрута від Петракова, 10 овечок і 3 наші герої