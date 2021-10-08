"Гра зі збірною Франції вже забувається. Завтра в нас дуже важливий матч, ми будемо виходити та намагатися здобути переможний результат. Чого очікуємо від поєдинку з Фінляндією? Завтра будуть грати дві команди, кожній з яких потрібна перемога. Буде багато боротьби.

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Зміни у порівнянні з роботою під керівництвом Андрія Шевченка? Ми грали в п’ять захисників з Андрієм Шевченком і зараз продовжуємо діяти так само. Є певні зміни, але виносити це на обговорення немає сенсу", – цитує Шапаренка офіційний сайт УАФ.

До слова, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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