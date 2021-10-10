"Сподобався матч загалом, і особливо перший тайм, у якому наша команда зуміла забити два м'ячі. Буду відвертим, я не очікував, що в перші 45 хвилин, фактично зі стартового свистка піде гра атака на атаку. Чомусь думав, що збірна України буде діяти акуратніше. Але був відкритий футбол, і в нас було більше моментів, ніж у господарів поля. Збірна Фінляндії нічого нового не показала, і нічим не здивувала.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Фіни припустилися дуже багато браку, і наші, звісно ж, могли забити і три, і чотири м'ячі. Однак, щоб потім не було питань, свою перевагу потрібно доводити, тобто, забивати. Але, на відміну від збірної Фінляндії, ми все ж багато створювали та відправили у ворота суперника два м'ячі. У фінів ніхто не вразив, зокрема, і Пуккі, який забив випадковий гол. Тому все закономірно.

Так, Петраков виконав добру роботу. Хочеться також відзначити Ярмоленка, який, поки в нього залишалися сили, був дуже корисним. Сподобався футбол у виконанні Шапаренка – хорошої робочої конячки. Важливо, що він зростає від матчу до матчу. Ну і Пятов вкотре довів, що він один із найкращих голкіперів країни – все по ділу, спокійно та впевнено. Скажу ще раз, гол не його провина", – розповів фахівець у коментарі Footboom.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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