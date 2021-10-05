Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився очікуваннями від поєдинку 7-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти національної команди Фінляндії.

"Хороша, міцна команда, що за кілька останніх років підняла свій рівень.

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Має своїх місцевих зірок, до яких потрібно поставитися з увагою. Але ви розумієте, тут і їм, і нам потрібно перемагати, тому вважаю, що гра буде хорошою", – розповів воротар у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі. Наразі обидві команди мають по 5 очок у квартеті D, але фіни провели на поєдинок менше.

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