Напередодні поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 Фінляндія – Україна наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков дасть традиційну прес-конференцію. Початок о 18:30, трансляція – у цій новині.

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До поєдинку проти фінів підопічні українського фахівця підходять на другій сходинці у квартеті D, поступаючись супернику лише за додатковими показниками. Варто врахувати, що господарі зіграли на один матч менше за українців.

Зустріч Фінляндія – Україна відбудеться у Гельсінкі 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00.