Головна команда країни на чолі з Олександром Петраковим вже завершила українську частину підготовки до поєдинку кваліфікації на ЧС-2022 проти фінів.

В останній день у Києві тренерський штаб запропонував футболістам урізноманітнити початок заняття. Зокрема, під час одної з вправ гравець мав вигадати несподіваний рух, а партнер був зобов'язаний його повторити.

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Як повідомляє прес-служба УАФ, "синьо-жовті" чудово проявляли свою фантазію, виконуючи акробатичні розвороти, повзання, танцювальні елементи і не лише. Далі колектив підбив підсумок тактичних награвань, а після тренування вирушив у готель, де пообідав, спакував валізи та о 16:45 вирушив до Гельсінкі.

Нагадаємо, поєдинок зі збірної Фінляндії відбудеться 9 жовтня у столиці суперника. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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