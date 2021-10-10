"Неймовірно важливі три очки здобула збірна України у Фінляндії! Вітаю гравців та тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим з першою перемогою у цьому відбірному циклі! З першою перемогою Олександра Петракова на чолі національної збірної!

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

А що стосується ЧС-2022, то тепер знову все залежить від нас – попереду у групі для нас, за словами Олександра Петракова, ще два фінали, два дуже непрості протистояння з командою Боснії і Герцеговини. Перше з них – вже 12 жовтня, у завжди гостинному для збірної та неприступному для суперників Львові! Бажаю нашій головній команді вдалого виступу у цьому чудовому місті!

Окремо хочу привітати чудову людину, справжнього капітана Андрія Пятова з гросмейстерським результатом – сто матчів у складі збірної України! Так, всі ми пам’ятаємо про матч з Мальтою, що не увійшов у реєстр УЄФА. Але, впевнений, всі статистичні формальності будуть зняті саме у Львові!" – написав функціонер у своєму Facebook.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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