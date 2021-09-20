Фінські функціонери визначили відсоток заповнення трибун домашньої арени місцевої національної команди в матчі 7-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної України.

Стадіон дозволили заповнити на 90 %, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Фінляндії.

"Це постріл собі в ногу": Петракова критикують за невиклик Маліновського – справжня ціна скандалу і хто наступна жертва

Для безпечного перегляду матчу десяту частину місць у кожному секторі залишать порожніми. Також на арені обов'язковим буде носіння масок. Загальний продаж квитків розпочнеться 22 вересня о 15:00.

Нагадаємо, що матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня на Олімпійському стадіоні Гельсінкі. Наразі обидві збірні набрали по 5 очок, але фіни зіграли на поєдинок менше.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар