Фінляндія – Україна: місцева влада визначила заповненість трибун на матч кваліфікації ЧС-2022
Фінські функціонери визначили відсоток заповнення трибун домашньої арени місцевої національної команди в матчі 7-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної України.
Стадіон дозволили заповнити на 90 %, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Фінляндії.
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Для безпечного перегляду матчу десяту частину місць у кожному секторі залишать порожніми. Також на арені обов'язковим буде носіння масок. Загальний продаж квитків розпочнеться 22 вересня о 15:00.
Нагадаємо, що матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня на Олімпійському стадіоні Гельсінкі. Наразі обидві збірні набрали по 5 очок, але фіни зіграли на поєдинок менше.
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