Фінляндія – Україна: матч відбору ЧС-2022 обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів
12:53 - Читать на русском
"Синьо-жовті" дізналась ім'я рефері на поєдинок 6-го туру кваліфікації до чемпіонату світу проти фінів.
Поєдинок між Україною та Фінляндією судитиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 37-річним Хесусом Хілем Мансано, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Різник оцінив свої шанси поборотися за місце в основі збірної України
На лініях йому допомагатимуть Дієго Берберо Севілья та Анхель Невадо Родрігес. Четвертим рефері буде Алехандро Ернандес, а за VAR відповідатиме Рікардо Де Бургос.
Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).
Петраков оцінив перетворення Фінляндії, розповів про "вину" Зінченка та подякував за тиск
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter