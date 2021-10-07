"Синьо-жовті" дізналась ім'я рефері на поєдинок 6-го туру кваліфікації до чемпіонату світу проти фінів.

Поєдинок між Україною та Фінляндією судитиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 37-річним Хесусом Хілем Мансано, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Дієго Берберо Севілья та Анхель Невадо Родрігес. Четвертим рефері буде Алехандро Ернандес, а за VAR відповідатиме Рікардо Де Бургос.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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