"Гарна команда. Недарма фіни потрапили до фінальної частини чемпіонату Європи, де впевнено провели турнір. У складі збірної Фінляндії є низка гравців, які виступають в топ-клубах провідних європейських чемпіонатів. Уже в першій зустрічі з цим суперником було видно, що він досить серйозний і до нього потрібно ставитися уважно.

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Виділяти нікого особливо не буду. Але на думці крутиться Пуккі. Цей нападник грає нині в англійській Прем'єр-лізі і має великий досвід. У Фінляндії така ж ситуація, як і у нас. Є низка гравців, які випали з обойми. Тільки гра покаже, кому це більше на руку.

Я радий, що після попередніх матчів, в яких ми набрали лише п'ять очок, ми залишаємося в грі. Ясна річ, що це не той результат, на який всі сподівалися. Тепер уже все залежить від нас. Зрозуміло, є тиск. Але ми будемо з ним справлятися і намагатися досягати потрібного результату", – розповів Кривцов у інтерв'ю meta-ratings.

До слова, і Фінляндія, і Україна мають по 5 набраних очок у активі. Щоправда, фіни ще мають у запасі гру проти Франції. Поєдинок Фінляндія – Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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