"Травмовані? Я думаю, що це не позначиться. Хоча ви праві: ми дійсно втратили ряд хороших футболістів, яких нам не вистачатиме. Але вважаю, що тренерський штаб знайде, ким їх замінити.

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У нас немає проблем з гравцями. Серед захисників всі живі-здорові. Так, Миколенко вибув з ладу, проте його є ким замінити", – поділився Кривцов у коментарі meta-ratings.

До слова, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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