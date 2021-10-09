Фінляндія – Україна: Караваєв виділив топ-гравця з табору суперників
16:56 - Читать на русском
Захисник збірної України Олександр Караваєв оцінив суперника перед очною дуеллю.
"Коротко охарактеризувати фінський футбол? Силовий і організований. Найважливіші козирі нинішньої збірної Фінляндії? Згуртованість колективу, дисципліна і бійцівські якості.
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Хто з нинішніх футболістів фінської збірної входить до категорії "топ"? Звичайно ж, це нападник Теему Пуккі", – цитує Караваєва Meta-ratings.
Нагадаємо, Україна та Фінляндія мають по 5 очок у групі D. Суперники визначать сильнішого сьогодні, 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00.
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