"Коротко охарактеризувати фінський футбол? Силовий і організований. Найважливіші козирі нинішньої збірної Фінляндії? Згуртованість колективу, дисципліна і бійцівські якості.

Фінляндія – Україна: Петраков обрав зайвого – офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до ЧС-2022

Хто з нинішніх футболістів фінської збірної входить до категорії "топ"? Звичайно ж, це нападник Теему Пуккі", – цитує Караваєва Meta-ratings.

Нагадаємо, Україна та Фінляндія мають по 5 очок у групі D. Суперники визначать сильнішого сьогодні, 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00.

Фінляндія – Україна: анонс матчу відбору до ЧС-2022