Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння збірних Фінляндії та України в 7-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився перемогою українців (2:1).

Андрій Ярмоленко став найкращим у команді Петракова, повідомляє Telegram-канал "Рейс Київ – Амстердам".

Фінляндія – Україна: визначився дует найкращих гравців "синьо-жовтих" за версією WhoScored

Вінгер Вест Хема набрав 312 балів. Топ-трійку доповнили форвард Роман Яремчук (310 пунктів) і хавбек Тарас Степаненко (297). Раніше вболівальники обрали Ярмоленка "левом" матчу, а портал WhoScored поставив йому найвищу оцінку.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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