Чорноморець був змушений скоригувати підготовку до нового сезону – команда провела лише один із трьох запланованих спарингів на заході України.

Ракицький ухвалив остаточне рішення щодо виступів за Чорноморець у Першій лізі

Як повідомляє Sport.ua, одесити мали провести матчі з Пробоєм, тернопільською Нивою та Рухом. Однак з міркувань економії керівництво клубу вирішило обмежитися лише однією зустріччю – 9 липня у Винниках Чорноморець поступився Руху з рахунком 0:1. Контрольні матчі проти дебютанта Першої ліги та тернополян було скасовано.

Нагадаємо, до цього Чорноморець провів декілька контрольних поєдинків на клубній базі у Совіньйоні – переміг вінницьку Ниву (3:0), двічі Реал Фарму (4:0 та 3:1), а також поступився Інгульцю (1:3).

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