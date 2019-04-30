"Фінансова стимуляція суперників не допоможе", – Вірт оцінив шанси Динамо обійти Шахтар в УПЛ

Відомий український фахівець Юрій Вірт поділився думками щодо інтриги у боротьбі за чемпіонство у нинішньому розіграші УПЛ.

"Я не думаю, що зараз футболісти і тренерський штаб Шахтаря думають про те, щоб обійти Динамо за кількістю завойованих трофеїв. Я думаю, що у них є мета – стати чемпіоном і виграти Кубок України. Всі ми прекрасно розуміємо, що чемпіонство дає пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Ось про це точно думають, щоб грати в головному європейському клубному турнірі. А вже після закінчення чемпіонату можна буде говорити про те, що донецький Шахтар завоював більше трофеїв, ніж Динамо

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Ми можемо тільки припускати, що кияни будуть стимулювати суперників, наприклад ФК Львів. Зрозуміло, що така практика є, але мені здається в цьому році грошові стимуляції вже не допоможуть. 7 очок – дуже великий відрив. Відіграти його – це щось з області фантастики. Не знаю, що має статися, щоб кияни стали чемпіонами. Я думаю це прекрасно розуміють і футболісти. Чемпіонат був програний не вчора і не сьогодні. Чемпіонат був програний півроку тому, коли Динамо втрачало очки на рівному місці, програючи тому ж Львову і вдома Карпатам. Вони тоді дуже багато очок втратили, і Шахтар пішов у відрив. Зараз вже ніякі стимуляції не допоможуть", – цитує Вірта видання terrikon.

Після 26-ти турів УПЛ Шахтар лідирує в турнірній таблиці, відірвавшись від Динамо на 7 очок.

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