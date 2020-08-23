"Фінанси співають романси": Кобін виділив головну проблему Миная перед стартом в УПЛ

"Зараз нас турбує лінія захисту, оскільки ми втратили флангових гравців. Сьогодні для нас це пріоритет номер один. У нас є кілька гравців "на олівці".
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Природно, нам необхідно відштовхуватися від наших фінансових можливостей, оскільки, як то кажуть, фінанси співають романси. Є гравці, але десь не виходить зійтися по заробітній платі", – сказав Кобін у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, Минай вже встиг підписати досвідченого екс-форварда Волині Дениса Кожанова, хорватського захисника Міслава Матіча та двох вихованців Шахтаря Кирила Меліченко і Дмитра Павліша.
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