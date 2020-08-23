"Фінанси співають романси": Кобін виділив головну проблему Миная перед стартом в УПЛ

Головний тренер закарпатської команди Василь Кобін розповів про роботу свого клубу на трансферному ринку.

"Зараз нас турбує лінія захисту, оскільки ми втратили флангових гравців. Сьогодні для нас це пріоритет номер один. У нас є кілька гравців "на олівці".

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Природно, нам необхідно відштовхуватися від наших фінансових можливостей, оскільки, як то кажуть, фінанси співають романси. Є гравці, але десь не виходить зійтися по заробітній платі", – сказав Кобін у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Минай вже встиг підписати досвідченого екс-форварда Волині Дениса Кожанова, хорватського захисника Міслава Матіча та двох вихованців Шахтаря Кирила Меліченко і Дмитра Павліша.

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