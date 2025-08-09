Брентфорд та Борусія М провели товариський матч в рамках міжсезонної підготовки. Огляд та результат гри читайте у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Брентфорд – Борусія М – 2:2

Голи: Карвалью, 69, Дамсгор, 71 – Ранос, 30, Онора, 86

Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі Брентфорда в товариському матчі проти Борусії М. Оскільки це була остання гра перед стартом АПЛ проти Ноттінгема, можна вважати, що наставник англійського клубу перевіряв основний склад перед початком чемпіонату, і приємно бачити в ньому українського півзахисника. З цікавого – у заявці Брентфорда не було бунтівника Йоана Вісса, який відмовлявся тренуватися з командою, вимагаючи трансфер в Ньюкасл.

Перший тайм пройшов відверто нудно – команди береглися перед стартом офіційних змагань і зайвий раз не ризикували у боротьбі, не йшли на важкі м’ячі та загалом уникали перенавантажень. За всю першу половину гру суперники майже не мали моментів. Та все ж Борусія М скористалася своїм рідкісним шансом: вінгер німецької команди Грант-Леон Ранос на 30-й хвилині покарав Брентфорд за неузгоджені дії в обороні та відкрив рахунок.

Другий тайм вийшов значно цікавішим – команди додали у швидкості, Брентфорд не хотів поступатися, а Борусія М діяла на контратаках, намагаючись піймати суперника. Англійцям вдалося більше: на 69-й Фабіу Карвалью зрівняв рахунок, а вже за дві хвилини Міккель Дамсгор вивів команду вперед. Німці не опустили рук, і на 86-й хвилині Франк Онора відновив паритет. Зрештою, матч так і закінчився бойовою нічиєю 2:2.

Українець Єгор Ярмолюк провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

