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"Фінал Ліги Європи – головна мета Шахтаря": Додо заявив про серйозні наміри донеччан

17:23 - Читать на русском
"Фінал Ліги Європи – головна мета Шахтаря": Додо заявив про серйозні наміри донеччан
Додо / Фк Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Додо відверто розповів про свої очікування від Ліги Європи.

 

"Ми дуже багато працювали, щоб показати той футбол, який продемонстрували в матчі з Вольфсбургом. Думаю, ця перемога додасть ще більше впевненості перед наступним поєдинком.

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Напередодні дивився гру Базеля. Чудова команда, рішуче діє в контратаках. Але у нас є час підготуватися до суперника найкращим чином і провести хороший матч. Думки тільки про фінал Ліги Європи – це головна мета. Однак спочатку потрібно пройти Базель", – цитує захисника офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що вже 11 серпня донецький клуб зіграє проти Базеля в 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 "гірники" переграли Вольфсбург, а команда зі Швейцарії вибила Айнтрахт.

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Шахтар - Базель Шахтар Шахтар Ліга Європи Додо
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