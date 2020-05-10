toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Фіналіст Ліги Європи назвав свою головну ціль у Динамо

06:30 4416 Читать на русском
Фіналіст Ліги Європи назвав свою головну ціль у Динамо
Денис Бойко / Фото з відкритих джерел

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів, які трофеї мріє здобути з київським клубом.

"Звичайно, хотілося б виграти єврокубок і досягти максимуму зі збірною. Я вже не раз казав, що дійсно вірю в нашу національну команду, яка з цим тренером і підбором гравців заслуговує виграти трофей.

Бойко зізнався, які прізвиська ображали його найбільше

Хотілося б, звичайно, виграти чемпіонат Європи, але перемога може бути і у Лізі націй. Також, на жаль, я не вигравав чемпіонат України і Кубок, тому для мене це на сьогоднішній день – найголовніше завдання", – сказав Бойко у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Денис – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру футболіста. Окрім "біло-синіх" встиг пограти у київському ЦСКА, Оболоні, Кривбасі, Дніпрі, турецькому Бешикташі та іспанській Малазі. У поточному сезоні провів за Динамо 13 поєдинків, в яких пропустив 15 голів і у трьох матчах залишив свої ворота недоторканими.

"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле

blog_ava
"Гей, жирний покидьку!": бомбардувальник Адебайо Акінфенва – габаритний форвард, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса
13:00
7277
Теги
Динамо Динамо Денис Бойко Денис Бойко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
8
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук