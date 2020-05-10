Фіналіст Ліги Європи назвав свою головну ціль у Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів, які трофеї мріє здобути з київським клубом.

"Звичайно, хотілося б виграти єврокубок і досягти максимуму зі збірною. Я вже не раз казав, що дійсно вірю в нашу національну команду, яка з цим тренером і підбором гравців заслуговує виграти трофей.

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Хотілося б, звичайно, виграти чемпіонат Європи, але перемога може бути і у Лізі націй. Також, на жаль, я не вигравав чемпіонат України і Кубок, тому для мене це на сьогоднішній день – найголовніше завдання", – сказав Бойко у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Денис – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру футболіста. Окрім "біло-синіх" встиг пограти у київському ЦСКА, Оболоні, Кривбасі, Дніпрі, турецькому Бешикташі та іспанській Малазі. У поточному сезоні провів за Динамо 13 поєдинків, в яких пропустив 15 голів і у трьох матчах залишив свої ворота недоторканими.

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