Баккер порвав передню хрестоподібну зв'язку правого коліна, що є однією з найнебезпечніших травм для будь-якого гравця. Це нищівний удар, який стався в критичний момент: після успішного сезону в Лізі 1 (оренда в Ліллі) нідерландець перебував під пильною увагою нового тренера Аталанти Івана Юріча.

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Латераль хотів завоювати довіру керманича, забезпечити собі місце в команді і реалізувати свій потенціал на лівому фланзі в новому сезоні 2025/26.

У понеділок, 28 липня, гравцеві належить артроскопічна операція, яку проведе професор Еціо Адріані в університетській клініці імені Агостіно Джемеллі в Римі.

Контракт Баккера з Аталантою розрахований до літа 2027 року. Його річна зарплата становить 2,2 млн євро.

У 2020 році Баккер у складі ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів Баварії.

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