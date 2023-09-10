Захисник збірної Італії Федеріко Дімарко поділився очікуваннями від поєдинку проти України у кваліфікації до Євро-2024.

"Проти України ми повинні зіграти так, як мусить справжня Італія, і здобути три очки. Гра на Сан-Сіро багато значить для мене, а перемога над Україною важлива для нашого майбутнього.

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Не повинні припускатись таких помилок, як у другому таймі з Північною Македонією. Ми повинні обіграти Україну", – наводить слова Дімарко TMW.

Нагадаємо, що збірна України наразі посідає друге місце у групі C, набравши 7 очок за 4 матчі. Італія наразі третя, маючи 4 пункти після 3 поєдинків.

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