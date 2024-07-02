Лівий захисник Жирони Мігель Гутьєррес може продовжити свою кар'єру в Бундеслізі.

Дортмундська Борусія почала переговорний процес із Жироною щодо придбання лівого захисника Мігеля Гутьєрреса, інформує інсайдер Аарон Домінгес. "Джмелі" хочуть випередити такі клуби, як Арсенал, Баварія і Манчестер Юнайтед – згідно з Relevo, всі вони пильно стежать за 22-річним талантом.

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Минулого сезону Гутьєррес провів блискучу кампанію в складі Жирони, в якій він зіграв центральну роль в історичному досягненні (третє місце в Ла Лізі). Загалом Мігель провів 35 матчів у чемпіонаті, забив 2 м'ячі й оформив 7 гольових передач.

Повідомляється, що через підвищений інтерес до гравця в гру може вступити Реал, чиїм вихованцем є Мігель. Гутьєррес покинув стан "бланкос" у 2022 році після 11 років у клубній академії. У рамках цього трансферу Реал зберіг за собою право зворотного викупу гравця за 8 млн євро, а також істотну суму від перепродажу – цілих 50%.

Таким чином, Реал може викупити Гутьєрреса у Жирони і віддати його Борусії в оренду.

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