Фінал Ліги Європи судитиме італійський арбітр

На грі Челсі та Арсенала працюватимуть італійці на чолі з Джанлукою Роккі.

УЄФА призначив суддів на фінал Ліги Європи, який пройде в Баку.

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Асистентами Роккі будуть Філіппо Мелі і Лоренцо Манганеллі. Четвертий суддя – Даніеле Орсато.

Відеоасистентами також будуть італійці Массіміліано Ірраті і Марко Гуїда. Їм допомагатимуть поляки Шимон Марчіняк і Павел Сокольніцкі.

Нагадаємо, що саме фінал стане єдиним матчем Ліги Європи, в якому арбітри зможуть використовувати відеоповтори.

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