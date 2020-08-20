Фінал Ліги Європи: прогноз на матч від Олександра Шовковського

Севілья п'ять разів виграла у фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА (2006, 2007, 2014, 2015 та 2016). Інтер вийшов до фіналу єврокубкового турніру вперше з 2010-го, коли команда Жозе Моуріньйо виграла Лігу чемпіонів. Для Хулена Лопетегі та Антоніо Конте це перший фінал єврокубків у тренерській кар’єрі. У Лопетегі взагалі немає трофеїв на клубному рівні – як мінімум у цьому перевага на боці Конте. Чого чекати у майбутньому фіналі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Двадцять матчів без поразок – Севілья увірвалася до фіналу з рекордною для клуба серією. Жодного разу у своїй історії команда не грала так вдало. Все розпочалося після поразки від Сельти на початку лютого. Севілья пішла на карантин, не поступаючись шість матчів поспіль, а після паузи не програла ще 14 зустрічей.

Завдяки цьому команда Лопетегі забезпечила собі місце у першій четвірці Ла Ліги, а отже – і у Лізі чемпіонів. Втім перемога у Лізі Європи дозволить потрапити до першої корзини і уникнути зустрічі з найсильнішими командами у груповому турнірі.

Чи було Севільї легко у плей-оф? Досить простим вийшов лише матч з Ромою, у якому іспанці володіли солідною перевагою та перемогли 2:0. З англійцями – Вулверхемптоном та Манчестер Юнайтед – довелося позмагатися. Вулвз не забили пенальті, Юнайтед швидко вийшов вперед – Севілья так само швидко відігралася, але вирішальний м'яч забила у кінці матчу. Команда Лопетегі у чудовій формі, але не нищить суперників – на це варто звернути увагу.

Було багато сумнівів щодо Інтера у Лізі Європи. Після закінчення чемпіонату Антоніо Конте міг швидко припинити участь у турнірі та дати гравцям відпустку – невдовзі вже розпочнеться новий сезон. Але тренер "нерадзуррі" вирішив, що не можна закінчити дебютний рік на чолі команди без трофею. Останні матчі Серії А, яки виявилося, були підготовкою на шляху до фіналу.

Інтер не програє з 5 липня, коли поступився Болоньї 1:2. Після цього команда Конте три матчі зіграла внічию, а у восьми перемогла. Переможна серія складає вже шість зустрічей, загальний рахунок – 16:1.

Інтер забив двічі Наполі, Аталанті, Хетафе та Байєру, а у півфіналі Ліги Європи обіграв Шахтар – 5:0. Міланці мають надзвичайно впевнений вигляд, майже ідеально грають у захисті, потужно пресингують і чудово готові фізично. Втім треба визнати, що суперників рівня Севільї у цій ЛЄ у них ще не було.

Севілья і Інтер не зустрічалися жодного разу. Севілья провела 13 матчів проти італійських команд в єврокубках: шість перемог, дві нічиї, п’ять поразок, різниця голів 13:10. У Інтера 43 зустрічі з іспанцями: 14 перемог, 11 нічиїх, 18 поразок, різниця голів 47:53.

Севілья – Інтер. Прогноз

За останні шість років Севілья тричі виграла Лігу Європи. Чи гарантує це перемогу іспанцям і цього разу? Звісно, ні. Антоніо Конте дуже хоче продемонструвати, що у перший же сезон в Інтері може досягти успіху, якого у команди не було десять років. Інтер неймовірно мотивований, а саме психологія часто грає найважливішу роль у таких матчах.