"Реально все. Якщо себе не налаштовувати на позитив і на максимальний результат, то навіщо взагалі займатися цією справою? Думаю, це все правильні речі. Наскільки це буде реалістично, ми побачимо вже навесні. Але цей настрій – дуже добре і позитивно. Хлопці бачать свою силу, впевнені в собі. Було б гірше, якби вони говорили: "Та подивимося".

Онлайн-трансляція жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримають суперників

Напевно, ніхто не буде проти, якщо Шахтар і Динамо зіграють у фіналі Ліги Європи. І я за це. Чому б і ні? Чому ми весь час шукаємо хороші команди осторонь і не підтримуємо своїх? Вважаю, що фінал Динамо – Шахтар був би дуже цікавим", – сказав Бакалов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи розпочнеться сьогодні о 14:00 за київським часом.

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