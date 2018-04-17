Фінал Ліги чемпіонів у Києві: журналісти проти блогерів – вперше зіграли і забивали дівчата

У вівторок, 17 квітня, НТК ім. В. Баннікова став свідком незвичайної події. На одній з арен Федерації футболу України вперше зійшлись команди, сформовані з блогерів і журналістів.

До оригінального футбольного протистояння, в якому взяли участь як хлопці, так і дівчата, долучилися зірки вітчизняного шоу-бізнесу та спортивної журналістики – шоумен Олександр Педан, співаки Олександр "Фоззі" Сидоренко і Вадим Олійник, ведуча "Профутбол" Олександра Лобода, журналістка каналів "Футбол" Елла Іванюкович, Міс Україна International 2016 та ведуча 112-го каналу Вікторія Кіосе та інші.

Гру було приурочено до фіналу Ліги чемпіонів серед жінок, який відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Лобановського 24 травня. До матчу і навантажень учасників підготувала посол жіночого фіналу найпрестижнішого європейського клубного турніру Ія Андрущак. Футболістка харківського Житлобуд-1 попрацювала й арбітром зустрічі, в якій блогери тріумфували з мінімальним рахунком 6:5.

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Особливо приємним, на думку Олександра Педана, було те, що серед головних дійових осіб на полі були дівчата, які забивали м’ячі та в цілому поставилися до гри з усією відповідальністю: "Купа емоцій та перемога – це завжди позитив. Голи забивали дівчата, і це було класно! Коли люди щасливі, це найголовніше", – цитує шоумена офіційний сайт ФФУ.

Як винагородуза свої старання як безпосередні учасники дійства, так і вболівальники отримали квитки на фінал жіночої ЛЧ у Києві.