Фінал Ліги чемпіонів може пройти в Лісабоні

Стамбул серйозно ризикує втратити право прийняти вирішальний поєдинок ЛЧ 2019/20.

УЄФА розпочав перемовини зі Стамбулом щодо можливості прийняття турецьким мегаполісом фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Спочатку матч мав пройти 30 травня, але через пандемію COVID-19 єврокубковий сезон буде завершений у серпні.

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Цілком імовірно, що УЄФА перенесе фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи в інше місто. Робоча група вивчає ситуацію з континентальними авіаперевезеннями. Якщо поєдинок буде проведений без вболівальників (а ризик такого розвитку подій доволі високий), то Стамбул банально не зможе відбити кошти, витрачені на організацію фіналу.

Наразі обговорення перебувають на ранній стадії, жодних рішень ще не прийнято. Серед претендентів на прийняття фіналу Ліги чемпіонів вже називають Лісабон та кілька міст Німеччини, інформує Independent.

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