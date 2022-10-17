Фінал Ліги чемпіонів-2022 ледь не призвів до жахливої катастрофи: висновок комісії
Експерти вважають, що УЄФА не впорався з організацією останнього фіналу Ліги чемпіонів у Парижі.
Незалежна комісія на чолі з професором Філом Скратоном зібрала понад 480 показань свідків уболівальників та журналістів, які побували на фіналі Ліги чемпіонів 28 травня 2022 року в Парижі. Скратон та його колеги дійшли висновку, що цей захід дивом не призвів до тисняви та смертей серед уболівальників. Про це повідомляє ВВС.
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Комісія визначила, що вболівальників кілька годин утримували в обмеженому просторі біля стадіону, перш ніж вони знову опинилися у статичних чергах біля несправних турнікетів. При виході зі стадіону на них напали озброєні ножами бандити, які вкрали їхнє майно.
У своєму звіті Скратон наголосив на неадекватності забезпечення безпеки людей, неспровокованих нападах на вболівальників з боку поліції та місцевих банд, а також недостатню передматчеву підготовку з боку УЄФА та паризьких агентств. У підсумках звіту комісії сказано, що УЄФА припустився "жахливого невиконання своїх обов'язків".
У червні УЄФА перепросив перед уболівальниками Ліверпуля та Реала і провів власну незалежну перевірку цього інциденту.
Нагадаємо, що початок фінального матчу ЛЧ між Реалом та Ліверпулем (1:0) було відкладено на 36 хвилин.
Раніше Філ Скратон був членом комісії, яка відповідала за звіт про катастрофу на стадіоні Хіллсборо в 1989 році.
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