Фінал ЛЧ у Києві: ФФУ отримала 25 млн гривень на організацію матчу

Фінал ЛЧ у Києві: ФФУ отримала 25 млн гривень від Києва

ТОВ "ФФУ Маркетинг" стало переможцем у тендері на проведення фіналу ЛЧ у Києві.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міськдержадміністрації уклав договір з ФФУ про надання 25 млн гривень на організацію проведення фіналу ЛЧ в Києві, інформує портал kievvlast.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА 6 квітня 2018 року оголосив тендер на проведення в столиці України фіналів ЛЧ серед чоловіків і жінок. У той же день було укладено договір через систему Prozorro з ТОВ "ФФУ Маркетинг", засновником якого є ФФУ.

Саме "ФФУ Маркетинг" доручено провести підготовку міста та стадіону до фінальних матчів Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, фінал ЛЧ відбудеться в Києві на НСК Олімпійському 26 травня.

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