Фінал Кубка України все ж відбудеться у Тернополі, – журналіст
Вирішальний матч КУ сезону 2020/21 має відбутись за графіком та в попередньо визначеному місці.
Фінал між Динамо та Зорею все ж прийме Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича, повідомив журналіст Олег Ящук у своєму Facebook.
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Раніше інформувалось, що поєдинок можуть перенести на іншу арену через порушення, які були зафіксовані у півфінальній зустрічі між Агробізнесом і Динамо (0:3), яка відбувалась у Тернополі. Тоді трибуни були заповнені більше, ніж 25%, як було дозволено. Через це на вирішальний матч зможе потрапити обмежена кількість глядачів виключно за запрошеннями.
Нагадаємо, фінал Кубка України сезону 2020/21 між Динамо та Зорею запланований на 13 травня.
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