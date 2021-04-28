Фінал між Динамо та Зорею все ж прийме Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича, повідомив журналіст Олег Ящук у своєму Facebook.

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Раніше інформувалось, що поєдинок можуть перенести на іншу арену через порушення, які були зафіксовані у півфінальній зустрічі між Агробізнесом і Динамо (0:3), яка відбувалась у Тернополі. Тоді трибуни були заповнені більше, ніж 25%, як було дозволено. Через це на вирішальний матч зможе потрапити обмежена кількість глядачів виключно за запрошеннями.

Нагадаємо, фінал Кубка України сезону 2020/21 між Динамо та Зорею запланований на 13 травня.

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