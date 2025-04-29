Фінал Кубка України 2024/25: став відомий час початку матчу Шахтар – Динамо
УАФ визначила, коли розпочнеться фінальна гра Кубка України сезону 2024/2025 між Динамо та Шахтарем.
Фінальний поєдинок цьогорічного Кубка України, у якому донецький Шахтар зіграє проти київського Динамо, відбудеться 14 травня о 18:30, повідомляє УАФ.
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Вирішальна гра турніру відбудеться на Центральному стадіоні у Житомирі. Це місто вперше в історії прийматиме фінальний матч Кубка України.
Нагадаємо, у півфіналі турніру київське Динамо здолало першолігову Буковину (4:1), а "гірники" у додатковий час перемогли Полісся (1:0). Чинним переможцем Кубка є Шахтар, який у торішньому фіналі обіграв Ворсклу (2:1).
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