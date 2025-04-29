УАФ визначила, коли розпочнеться фінальна гра Кубка України сезону 2024/2025 між Динамо та Шахтарем.

Фінальний поєдинок цьогорічного Кубка України, у якому донецький Шахтар зіграє проти київського Динамо, відбудеться 14 травня о 18:30, повідомляє УАФ.

Олександрія визначилася з майбутнім Ротаня в клубі – наставника розглядає Шахтар

Вирішальна гра турніру відбудеться на Центральному стадіоні у Житомирі. Це місто вперше в історії прийматиме фінальний матч Кубка України.

Нагадаємо, у півфіналі турніру київське Динамо здолало першолігову Буковину (4:1), а "гірники" у додатковий час перемогли Полісся (1:0). Чинним переможцем Кубка є Шахтар, який у торішньому фіналі обіграв Ворсклу (2:1).

Шахтар побореться з Динамо за Кубок України – "гірники" в екстратаймі дотисли Полісся завдяки голу коштовного новачка