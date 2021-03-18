"Поточна епідемічна ситуація і вжиті заходи, які тягнуть за собою закриття периметру пересування, як для автономного співтовариства Андалусія, так і для провінції Севілья, унеможливлюють для уболівальників, які не проживають в провінції, бути присутніми на цьому матчі.

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Обидва клуби (Атлетік та Реал Сосьєдад – прим. "Футбол 24") були проінформовані про все це, і повідомили, що будуть дотримуватися будь-якого рішення федерації. Міністерство охорони здоров'я і Королівська федерація футболу Іспанії погодилися з тим, що зазначений матч відбудеться без глядачів на трибунах", – йдеться у заяві на офіційному сайті установи. Додамо, що рішення щодо матчу між Атлетіком та Барселоною досі не ухвалене.

Нагадаємо, саме бажання пустити фанатів на стадіон змусило перенести фінал минулорічного Кубка Іспанії на 2021-ий. Атлетік матиме унікальну можливість двічі виграти трофей за два тижні. 3 квітня відбудеться баскське дербі проти Реал Сосьєдада, а 17-го – зустріч з Барселоною.

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