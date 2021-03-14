Фінал Кубка Англії 2021 року може стати наймасовішим у переліку тестових заходів у рамках програми допуску людей на публічні події, повідомляє Sky Sports.

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Зазначається, що на фінал турніру, який запланований на 15 травня на легендарному Вемблі, можуть допустити до 20 тисяч глядачів. При цьому до матчу і після всі вони повинні здати тести на коронавірус.

В рамках плану, що складається з чотирьох частин, щодо скасування карантину через COVID-19, оголошеного в лютому, уряд заявив, що до 10 тисяч осіб можуть бути допущені на стадіони для проведення спортивних заходів, якщо цей проект виявиться успішним.

Прем'єр-ліга планує залучити вболівальників на трибуни в двох останніх турах в цьому сезоні і перенесе матчі на 18-20 травня.

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