toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Фінал Копа Лібертадорес пройде в Чилі, незважаючи на протести в країні

22:38 38 Читать на русском
Фінал Копа Лібертадорес пройде в Чилі, незважаючи на протести в країні
Рівер Плейт – чинний володар трофею / Фото з відкритих джерел

Заворушення в Чилі не стануть причиною перенесення вирішального матчу Кубка Лібертадорес.

Незважаючи на антиурядові протести в Чилі, які охопили всю країну, фінал Кубка Лібертадорес відбудеться у столиці країни – Сантьяго, повідомляє офіційний Твіттер КОНМЕБОЛ.

Федерація футболу Чилі призупинила всі внутрішні змагання

"Уряд Чилі гарантував безпеку під час проведення фіналу Кубка Лібертадорес. Чилійський народ заслуговує насолодитися святом футболу", – йдеться у повідомленні в соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, у фінальному матчі Копа Лібертадорес 23 листопада зіграють Рівер Плейт і Фламенго. Рівер Плейт – чинний переможець турніру. У минулому році у фіналі клуб обіграв аргентинську Бока Хуніорс.

Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в Арсеналі

blog_ava
Динамо – Шахтар: визначився найкращий гравець Класичного за даними InStat
16:06
9627
Теги
Фламенго Фламенго Світ Кубок Лібертадорес Рівер Плейт Рівер Плейт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
28
хв
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук