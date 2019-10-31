Фінал Копа Лібертадорес пройде в Чилі, незважаючи на протести в країні

Заворушення в Чилі не стануть причиною перенесення вирішального матчу Кубка Лібертадорес.

Незважаючи на антиурядові протести в Чилі, які охопили всю країну, фінал Кубка Лібертадорес відбудеться у столиці країни – Сантьяго, повідомляє офіційний Твіттер КОНМЕБОЛ.

Федерація футболу Чилі призупинила всі внутрішні змагання

"Уряд Чилі гарантував безпеку під час проведення фіналу Кубка Лібертадорес. Чилійський народ заслуговує насолодитися святом футболу", – йдеться у повідомленні в соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, у фінальному матчі Копа Лібертадорес 23 листопада зіграють Рівер Плейт і Фламенго. Рівер Плейт – чинний переможець турніру. У минулому році у фіналі клуб обіграв аргентинську Бока Хуніорс.

Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в Арсеналі