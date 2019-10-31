Фінал Копа Лібертадорес пройде в Чилі, незважаючи на протести в країні

Заворушення в Чилі не стануть причиною перенесення вирішального матчу Кубка Лібертадорес.
Незважаючи на антиурядові протести в Чилі, які охопили всю країну, фінал Кубка Лібертадорес відбудеться у столиці країни – Сантьяго, повідомляє офіційний Твіттер КОНМЕБОЛ.
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"Уряд Чилі гарантував безпеку під час проведення фіналу Кубка Лібертадорес. Чилійський народ заслуговує насолодитися святом футболу", – йдеться у повідомленні в соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, у фінальному матчі Копа Лібертадорес 23 листопада зіграють Рівер Плейт і Фламенго. Рівер Плейт – чинний переможець турніру. У минулому році у фіналі клуб обіграв аргентинську Бока Хуніорс.
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