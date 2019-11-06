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Фінал Копа Лібертадорес перенесений з Чилі до Перу через масові протести, які загрожують безпеці

11:24 66 Читать на русском
Фінал Копа Лібертадорес перенесений з Чилі до Перу через масові протести, які загрожують безпеці
Демонстрації в Чилі / AP

КОНМЕБОЛ довелося змінити місце проведення вирішального матчу Копа Лібертадорес через акції протесту, які відбуваються у столиці Чилі – Сантьяго.

Новим господарем фінального поєдинку стане перуанська столиця Ліма, інформує офіційний сайт КОНМЕБОЛ.

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Упродовж останніх тижнів у Чилі відбуваються масові протести жителів, які невдоволені високими тарифами на житло, комунальні послуги, освіту та громадський транспорт. У країні підвищений ризик небезпеки, який змусив керівництво КОНМЕБОЛ перенести фінал Копа Лібертадорес в інше місто. Дата поєдинку залишилася незмінною – 23 листопада.

Нагадаємо, у вирішальній битві за головний трофей клубного футболу Південної Америки зійдуться Рівер Плейт (Аргентина) і Фламенго (Бразилія).

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