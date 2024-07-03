ЧС-2030: відомий стадіон для фіналу Мундіалю, який забрали в України
ФІФА вже знає, якій арені довірити вирішальний матч чемпіонату світу 2030 року.
Сантьяго Бернабеу залишається очевидним фаворитом і на найближчих засіданнях організаторів повинен бути офіційно затверджений місцем проведення фіналу ЧС-2030, інформує Marca.
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Барселона та марокканська Касабланка хотіли кинути виклик стадіону Реала, однак нічого у них не вийшло. До 31 липня країни-господарки повинні оголосити повний список арен, які прийматимуть чемпіонат світу в 2030 році. Очікується 12-13 стадіонів.
Нагадаємо, ЧС-2030 матиме специфічну географію. Аргентина, Уругвай і Парагвай "відкриють" Мундіаль, після чого основна частина турніру буде зіграна в Іспанії, Португалії та Марокко. У південноамериканської заявки були проблеми з інфраструктурою для повного схвалення ФІФА, тому організація ухвалила соломонове рішення об'єднати дві заявки в одну.
Нагадаємо, що спочатку Україна, Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення ЧС-2030. Однак після скандалу, пов'язаного з екс-президентом УАФ Андрієм Павелком, Україну в цьому списку замінило Марокко.
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