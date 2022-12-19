Репер Дрейк зробив ставку в 1 мільйон доларів на перемогу збірної Аргентини в основний час у фіналі ЧС-2022.

Канадський репер Дрейк продовжував втрачати гроші на невдалих ставках. Як повідомляє портал Goal.com, перед фіналом ЧС-2022 музикант поставив на перемогу збірної Аргентини в основний час.

Дрейк може виграти фантастичну суму – ставка на Арсенал і перемогу Барселони в Ель Класіко

Дрейк зробив ставку у розмірі 1 мільйона доларів. У разі перемоги репер міг виграти 2 мільйони 750 тисяч доларів. Проте основний час матчу між Аргентиною та Францією завершився внічию 2:2, і ставка Дрейка "згоріла".

Раніше Дрейк ставив на перемогу Барселони у матчі з Реалом і каталонська команда програла.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті