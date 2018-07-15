Фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія: учасниці "Pussy Riot" вибігли на поле під час матчу

Кілька уболівальників прорвалося на поле під час фінального матчу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії.

Чотири дівчини вибігли на газон у формі правоохоронних органів на 52-ій хвилині матчу фінального поєдинку ЧС-2018. Порушників швидко спіймали стюарди і вивели з поля.

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Як виявилося, на поле вибігли учасниці "Pussy Riot". Про це повідомляється в офіційній групі організації в мережі Facebook. Цю акцію назвали "Міліціонер вступає в гру". Вона приурочена до 11 річниці з дня смерті поета Дмитра Пригова, який створив в російській культурі образ міліціонера, носія небесної державності.