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Фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія: учасниці "Pussy Riot" вибігли на поле під час матчу

20:05 348 Читать на русском
Фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія: учасниці "Pussy Riot" вибігли на поле під час матчу
Фінальний матч ЧС-2018

Кілька уболівальників прорвалося на поле під час фінального матчу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії.

Чотири дівчини вибігли на газон у формі правоохоронних органів на 52-ій хвилині матчу фінального поєдинку ЧС-2018. Порушників швидко спіймали стюарди і вивели з поля.

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018

Як виявилося, на поле вибігли учасниці "Pussy Riot". Про це повідомляється в офіційній групі організації в мережі Facebook. Цю акцію назвали "Міліціонер вступає в гру". Вона приурочена до 11 річниці з дня смерті поета Дмитра Пригова, який створив в російській культурі образ міліціонера, носія небесної державності.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія футбольні фанати Фанатки
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