Фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія: домінація Ла Ліги, один представник УПЛ та єдиний гравець без клубу

Фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія буде представлений 45-ма футболістами.

Домінація Ла Ліги

Іспанська Ла Ліга делегувала у фінал чемпіонату 2018 найбільше футболістів – 11. Друге місце за цим показником посідає французька Ліга 1 – 9, а третє – Серія А (7). АПЛ у фіналі ЧС-2018 представлятимуть 6 гравців, а Бундеслігу – 5. Чемпіонат Хорватії може пишатися лише двома виконавцями у своїй національній збірній. Натомість Бельгія, Австрія, Туреччина, Україна (Піваріч, Динамо) та Росія будуть презентовані у вирішальному матчі Мундіалю одним футболістом.

Він припустився фейлу року, а його ефектна дружина позує оголеною: все про арбітра фіналу ЧС-2018 Франція – Хорватія

Гравці 28-ми клубів

У фіналі ЧС-2018 зіграє аж четверо футболістів мадридського Атлетіко: Врсалько, Грізманн, Лемар та Лукас Ернандес. Жоден інший клуб не може похвалитись таким представництвом на Лужниках. Реал, Барселона, Ювентус, ПСЖ та Марсель делегували у фінал по 3 гравці. Решта футболістів належать таким командам як: Гент, Монако, Динамо З, Ліверпуль, Зальцбург, Бешикташ, Байєр, Локомотив, Мілан, Динамо Київ, Рієка, Інтер, Айнтрахт, Хоффенхайм, Тоттенхем, Штутгарт, Манчестер Сіті, Челсі, Севілья, Манчестер Юнайтед, Баварія та Ліон.

Наймолодший гравець

Кіліан Мбаппе проведе фінал ЧС-2018 у віці 19 років. Нападник ПСЖ – наймолодший футболіст матчу Франція – Хорватія. Попри свій юний вік Мбапе є ключовим гравцем "гальських півнів".

Найстарший гравець

Голкіпер збірної Хорватії Данієль Субашич народився 27 жовтня 1984 року. Найстарший гравець фіналу двічі рятував "шашкових" на турнірі в серії пенальті – проти Росії та Данії.

"Гвардієць"

32-річний Модріч не втомлюється дивувати. Один з ветеранів збірної Хорватії відіграв на чемпіонаті світу 604 хвилини. У складі збірної Франції найбільше часу на полі провелі Канте та Варан – 504 хвилини.

Один футболіст без клубу

Мілан Бадель – єдиний гравець фіналу ЧС-2018, який перебуває без клубу. 30 червня у хавбека збірної Хорватії завершився контракт з Фіорентиною і він досі не визначився зі своїм майбутнім.