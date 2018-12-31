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"Фінал чотирьох" може з'явитися в Кубку Іспанії

06:30 1 Читать на русском
"Фінал чотирьох" може з'явитися в Кубку Іспанії
Барселона – володар Кубка Іспанії 2017/18 / фото із соцмереж

Королівська іспанська футбольна федерації розглядає можливість зміни формату Кубка Іспанії. Зокрема, у турнірі може з'явитися "Фінал чотирьох" за аналогією із Лігою націй УЄФА.

Президент місцевої федерації Луїс Рубіалес хоче суттєво змінити формат проведення Кубка Іспанії, повідомляє AS.

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Зокрема, функціонер пропонує, щоб до стадії 1/4 фіналу Копа дель Рей команди визначали переможця в одноматчевому протистоянні (зараз грають два поєдинки). Натомість переможець турніру буде визначатися у "Фіналі чотирьох", матчі якого гратимуть в одному місті.

Відзначимо, що Кубок Іспанії розігрують із 1902 року. Чинним переможцем турніру є Барселона, яка у фіналі розіграшу 2017/18 розтрощила Севілью (5:0).

Теги
Іспанія Кубок Іспанії Луїс Рубіалес Кубок Іспанії 2018/19
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