"Його гра – це фільм, який ми вже бачили надто багато разів.

Рома – Болонья – 2:3 – відео голів та огляд матчу Серії А

Товариші по команді його мало й погано шукають передачами, він сам мусить знаходити зони, яких бракує. Однак він ніколи не наближається до них, у більшості випадків справляючи погане враження", – резюмує журналіст видання il Romanista.

В підсумку українцю поставили 4 бали з 10 можливих (стільки ж у турецького захисника Зекі Челіка. У всіх інших гравців оцінка вища).

Нагадаємо, після 12-ти турів Рома у турнірній таблиці Серії А йде дванадцятою, набравши 13 очок. Свій наступний поєдинок "вовки" зіграють лише через два тижні – 24 листопада, коли на виїзді зустрінуться з лідером чемпіонату Італії Наполі.

Рома програла Болоньї в останньому матчі Юріча – Довбик міг врятувати від поразки, але не влучив по м'ячу