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Філ Невілл: Манчестер Юнайтед міг втратити найкращого півзахисника Європи, якби Моурінью залишився

20:48 100 Читать на русском
Філ Невілл: Манчестер Юнайтед міг втратити найкращого півзахисника Європи, якби Моурінью залишився
Поль Погба / фото із соцмереж

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Філ Невілл вважає, що звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера було правильним рішенням.

"У Манчестер Юнайтед є, ймовірно, найкращий півзахисник Європи в особі Погба. Останні 18 місяців для нього були такими, що розчаровують, через сварку з тренером. Зараз Поль грає зі свободою. Він показує правильне ставлення до справи. До нього повернулося його вміння віддавати передачі.

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Коли Погба вдається показати найкращу гру, він стає найсильнішим гравцем команди. Якщо він продовжить в тому ж дусі, то закінчить сезон з 12-15 голами. Йому ще не вдавалося досягти цієї позначки, але тепер у нього є хороша можливість.

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Думаю, якби Моурінью залишився в Манчестер Юнайтед, клуб втратив би Поля. Його відносини з тренером остаточно зіпсувалися. Це стало зрозуміло. Він просидів на лавці запасних у останніх матчах при Жозе, але після повернення в стартовий склад показав фантастичну гру", – цитує Невілла Goal.com.

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