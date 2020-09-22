Олександр Філіппов розпочинає новий етап своєї кар'єри у Бельгії та прощається з чернігівським клубом.

"Сьогодні починається нова сторінка мого життя. Від щирого серця хочу подякувати кожній людині, яка трудиться на благо Десни. Ви найкращі і кращих за вас немає. Спасибі найкращим фанатам за вашу підтримку і любов.

Філіппов офіційно став гравцем Сент-Трюйдена

Дякую моїм тренерам за те, що робили мене сильнішим і кращим кожен день. Завдяки вам я став кращим. Спасибі місту Чернігів за те, що став для моєї сім'ї рідним додому. І, звичайно, спасибі всім футболістам, з якими ми проходили нелегкі шляхи. Разом і до кінця.

Я вас всіх дуже люблю і кажу: "до зустрічі". Ваш номер 10", – емоційно підписав пост у своєму Instagram Філіппов.

Нагадаємо, Олександр перейшов у бельгійський Сент-Трюйден. У минулому сезоні УПЛ форвард провів 30 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 4-ма асистами. Філіппов зумів стати справжньою сенсацією Прем'єр-ліги.

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