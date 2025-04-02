– Важка гра, тому що ми знаємо потужність і силу Шахтаря. Але тренери акцентували увагу на тому, що ми повинні були, особливо в першому таймі, більше накривати, не давати думати супернику, щоб вони постійно були під пресингом.

Вихід Пушіча і Ко в півфінал Кубка України у відеоогляді матчу Олександрія – Шахтар

Щось вдавалося, щось ні. Ми розуміли, що це кубкова гра проти сильного суперника, і в такихіграх не буває багато моментів. Але прикро за команду, тому що ми віддали усі сили, віддали душу на полі. Вже трішки під кінець втратили багато сил, важко було десь і створювати моменти, і вже просідали моментами. Але, я ж кажу, не буває багато моментів. Важка гра, і прикро поступатися.

– Було зрозуміло, що екстратайми скоріше на користь Шахтаря. Наскільки важко було Олександрії фізично і яку настанову на ці заключні хвилини давав Руслан Ротань?

– Так, звичайно, тому що 4 дні тому ми грали в чемпіонаті, зараз кубкова гра, плюс додатковий час. Звичайно, ця гра забрала і емоційно, і фізично багато сил. Руслан Петрович, як я вже казав, більше акцентував увагу, особливо з перших хвилин, на тому, щоб не давати думати Шахтарю, не давати розвивати атаки і не давати працювати лицем до наших воріт.

Щось вдавалося, щось ні, але наприкінці вже мало залишилося сил, щоб щось гарне створити, забити та зрівняти рахунок.

– Було видно, що гравці Олександрії, коли залишали поле, були невдоволені і діями також арбітрів. Що скажете з цього приводу?

– Та я не звик скаржитися, але були деякі моменти, особливо бокові судді, котрі, я не знаю, як вони бачать, – там були епізоди, коли м'яч не виходив повністю за лінію, і він одразу давав свисток. Але я ж не буду казати, що тільки через це ми програли. Програли сильному супернику, але залишаємо турнір з високо піднятою головою.

– Можна тепер вже трошки привідкрити завісу: чемпіонат чи Кубок для Олександрії був першочерговим турніром?

– Для нас завдання – виходити на кожну гру з думками тільки про перемогу – чи то Кубок, який ми вже, на превеликий жаль, залишили, тепер залишився чемпіонат. Тому будемо виходити вже на ігри чемпіонату з максимальною концентрацією і віддавати всі сили, – сказав Філіппов для УПЛ ТБ.

До слова, наразі Олександрія займає другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ. У доробку підопічних Руслана Ротаня 50 набраних балів після 22-х турів.

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах