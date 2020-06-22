Філіппов зізнався, чим міг би займатися, якби не став футболістом

Форвард Десни Олександр Філіппов розповів про резервний план на випадок, якщо б не поталанило у спорті.

"В Авдіївці третина боксери, третина футболісти, а третина – працівники заводу. Там у нас коксохімічний завод.

Філіппов поділився амбітними планами щодо збірної України

Були думки, у крайньому випадку, піти на завод, якщо раптом не вийде з футболом. Ще й мама підштовхувала: "Давай до мене на завод. Ручками вмієш працювати – влаштую, допоможу", – сказав Філіппов у коментарі програмі "Профутбол".

Нагадаємо, Олександр – вихованець донецького футболу. Першим його професіональним клубом став київський Арсенал. З 2016 року захищає кольори чернігівської Десни. У поточному сезоні у 25 іграх забив 15 голів і розмістився на другій сходинці рейтингу бомбардирів.

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