Латвія, 6 тур

Рига – Метта/ЛУ – 4:0

Голи: Філіппов, 21, Кендиш, 27, Рамос, 69, Мінчев, 86

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Цього разу у стартовому складі господарів вийшли лише два українські легіонери – Вакулко та Філіппов. Юрченко з'явився лише на останні 20 хвилин. Тоді доля матчу була вже вирішена. Перший гол забив Олександр Філіппов. Форвард на межі штрафного розхитав захисника і розкішно пробив у дев'ятку.

Рига, у підсумку, здобула нищівну перемогу з рахунком 4:0 і бодай тимчасово піднялася на друге місце в турнірній таблиці, скоротивши відставання від лідера до двох очок.

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