"Я розумію, що мені ще рано в збірну України. У нас є хороші нападники: Рома Яремчук – основний форвард, Жуніор Мораєс, який багато забиває за Шахтар, і молодий Влад Супряга. Тому буде важко туди потрапити.

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Якщо я зможу добре себе тут проявити, і команда буде високо в турнірній таблиці – все може бути. Я робив і роблю все можливе. Далі вже тренерський штаб збірної зрозуміє і побачить, наскільки я готовий скласти конкуренцію і підсилити збірну", – розповів Філіппов у інтерв'ю каналам "Футбол".

Нагадаємо, нещодавно форвард перейшов з Десни у бельгійський Сент-Трюйден. У минулому сезоні УПЛ Філіппов провів 30 матчів, в яких відзначився 16 голами та 4 асистами.

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