Філіппов визнав свою неготовність до збірної України – форвард Сент-Трюйдена перелічив основних конкурентів
Новачок Сент-Трюйдена Олександр Філіппов усвідомлює, що виклик у збірну України вимагає серйозної праці.
"Я розумію, що мені ще рано в збірну України. У нас є хороші нападники: Рома Яремчук – основний форвард, Жуніор Мораєс, який багато забиває за Шахтар, і молодий Влад Супряга. Тому буде важко туди потрапити.
Шевченко замість травмованого Зінченка довикликав у збірну України дебютанта з Європи
Якщо я зможу добре себе тут проявити, і команда буде високо в турнірній таблиці – все може бути. Я робив і роблю все можливе. Далі вже тренерський штаб збірної зрозуміє і побачить, наскільки я готовий скласти конкуренцію і підсилити збірну", – розповів Філіппов у інтерв'ю каналам "Футбол".
Нагадаємо, нещодавно форвард перейшов з Десни у бельгійський Сент-Трюйден. У минулому сезоні УПЛ Філіппов провів 30 матчів, в яких відзначився 16 голами та 4 асистами.
Яремчук у Шахтар: чому гучний трансфер форварда збірної України – абсолютно реальний