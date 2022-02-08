Форвард у латвійському клубі поповнив представництво українців. Рига орендувала Філіппова на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт балтійців.

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Нагадаємо, Філіппов перейшов до Сент-Трюйдена з Десни у вересні 2020 року за 1,5 млн євро. Відтоді він зіграв за бельгійську команду в 16 ​​поєдинках і забив один гол. У поточному сезоні Олександр втратив довіру тренера і жодного разу не виходив на поле

До слова, Філіппов стане третім українцем у Ризі. Окрім Юрія Вакулка, який виступає за латвійців з літа 2021-го, нещодавно до команди приєднався Владлен Юрченко.

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