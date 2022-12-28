Український нападник Олександр Філіппов, який виступав за Ригу на правах оренди зі Сент-Трюйдена, відповів на чутки про зацікавленість луганської Зорі у його послугах.

– Днями з'явилася інформація, що у ваших послугах зацікавлена луганська Зоря. Як прокоментуєте цю новину?

– Перший раз про це чую. Тому нічого конкретного сказати не можу.

– Ні до вас, ні до Вадима Шаблія представники Зорі не зверталися?

– Поки ні. Ми з Вадимом щодо Зорі не спілкувалися. Ведуться розмови про подальше працевлаштування, але щодо Зорі жодних розмов не було.

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– Якісь клуби вже проявили зацікавленість у ваших послугах?

– Такої зацікавленості поки що немає, адже більшість клубів не вийшла ще з відпусток після чемпіонату світу. Тому немає активності на трансферному ринку. Моє першочергове завдання зараз – повернутися до Бельгії, тому що 31 грудня закінчиться контракт із ФК Рига. Після приїзду до Бельгії вже буду більш конкретно знати свою ситуацію.

– Ви казали, що якщо повернетеся в УПЛ, то тільки в чернігівську Десну. Минуло пів року. Як тепер дивитеся на команди з чемпіонату України? Та ж Зоря, наприклад. Цікавий вам такий варіант?

– Для мене будь-який варіант цікавий, буду розглядати пропозиції українські та закордонні. Подивимося, які пропозиції надійдуть, а там обговоримо з сім'єю і виберемо найкращу. Я багато ігор подивився чемпіонату України. Зоря – досить цікава і хороша команда, показувала непоганий атакувальний футбол, – цитує Філіппова FanDay.

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